INFO EUROPE 1 - 8 gilets jaunes en garde à vue pour les dégradations du péage d’Avignon Nord

INFO EUROPE 1

Huit hommes soupçonnés d'avoir dégradé à trois reprises les infrastructures du péage d'Avignon Nord et une boutique Ulys de la société Vinci Autoroutes, ont été interpellés lundi, selon les informations recueillies par Europe 1, mardi. Clairement identifiés comme appartenant au mouvement des "gilets jaunes", ces individus auraient détruit avec des bâtons et des battes de base-ball deux cabines de barrières de péages, avant d'y mettre le feu à l'aide de pneus. Le préjudice de ces dégradations est estimé à 185.000 euros.

Par ailleurs, ils pourraient également être impliqués dans l'incendie de quatre transformateurs Enedis, situés à Vedène, à proximité des péages d'Orange. Là, le préjudice est évalué à 125.000 euros, soit un préjudice potentiel total de 310.000 euros.

Identifiés grâce à des traces ADN

Les suspects ont été identifiés grâce à l'exploitation des antennes relais déclenchés par leur téléphones portables mais aussi l'analyse de traces ADN prélevées au péage d'Avignon-Nord. Lundi, les gendarmes de la cellule dite "gilets jaunes 84" ont placé les huit hommes en garde à vue. Le plus jeune suspect à 24 ans et le plus âgé en a 63. Certains sont déjà connus de la justice pour installation illicite sur un terrain privé en lien avec le mouvement des "gilets jaunes".