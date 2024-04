INFO EUROPE 1 – 1er-Mai : 15.000 à 30.000 personnes attendues à Paris, des risques de violences sur fond de conflit israélo-palestinien

Un 1er-Mai sous haute sécurité à Paris ? Selon les informations d’Europe 1, le traditionnel cortège parisien de la Fête du Travail est menacé par "la présence d’éléments radicaux et d’individus de la communauté étrangère". D’après une note du renseignement, 300 ressortissants turcs, 100 personnes de la communauté iranienne ou encore un millier de militants pro-palestiniens devraient se greffer au cortège sur fond de conflit au Moyen-Orient. Des dégradations de matériel urbain, ou de façades d’enseignes comme celles des restaurants McDonald's ou de Carrefour, qui avaient apporté leur aide à l’armée israélienne, pourraient être prises pour cible.

Présence de "black blocs"

Les autorités redoutent également la présence de "300 à 500 éléments à risques originaires de Paris, de province, voire de l’étranger". Ces "black blocs", manifestants violents vêtus de noir et placés en tête de cortège, ont pour habitude de s’en prendre aux policiers et gendarmes tout au long du cortège. Les symboles du capitalisme comme les banques et assurance pourraient également être ciblés.

La note du renseignement évoque "un esprit offensif et déterminé" de ces individus radicaux, souvent armés et difficiles à repérer en amont de la manifestation. Des tensions qui pourraient également éclater entre ces personnes violentes et les services d’ordre des syndicats qui "souhaitent garder l’esprit festif du 1er-Mai". Un dispositif policier sera par conséquent déployé, mercredi prochain, dans les rues de Paris.