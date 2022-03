INFO E1 - Corse : «dévouement» et «sang-froid», le message du patron de la police à ses troupes

INFO EUROPE 1

Dans un message diffusé lundi aux policiers affectés ou en mission en Corse, Frédéric Veaux, le directeur général de la police nationale, a salué le "dévouement", le "sang-froid", le "professionnalisme" et le "courage" de ses troupes face aux "agressions d’une particulière gravité".

"Confiance" et "reconnaissance"

"J’adresse tout mon soutien et mes vœux de prompt rétablissement aux policiers blessés dans l’accomplissement de leur devoir", écrit-il, en leur adressant sa "confiance" et sa "reconnaissance pour leur action déterminée et leur engagement sans faille".

Des heurts violents

Les heurts ont été particulièrement violents dimanche soir à Bastia où près de 70 forces de l’ordre ont été blessées dans ces affrontements. Frédéric Veaux connaît bien la Corse puisqu’il avait pris la tête en 1998 du SRPJ d’Ajaccio dans un contexte très tendu, quelques mois seulement après l'assassinat du préfet Erignac.