UFC-Que Choisir attaque les fournisseurs d’énergie : "Les consommateurs ne sont pas informés"

Payons-nous notre électricité trop chère ? C'est ce qu'affirme ce lundi matin l'UFC-Que Choisir. L'association de défense des consommateurs publie une étude dans laquelle elle dénonce l'inflation des prix de l'électricité. Le tarif réglementé d'EDF a augmenté de 50% en 10 ans, assure l'UFC. Son président, Alain Bazot, appelle au micro d'Europe 1 à plus de transparence pour le consommateur. "On se rend compte que depuis cinq ans, la méthode de calcul de ce tarif réglementé est dans une spirale d'augmentation toujours plus importante", explique Alain Bazot.

"Nous sommes très inquiets"

"C'est-à-dire qu'avant, le prix du tarif réglementé qui était imposé à EDF tenait compte de ses coûts d'approvisionnement. Et on a changé la formule pour donner plus d'espace économique aux concurrents d'EDF. On a obligé EDF à vendre à un tarif réglementé peu compétitif", ajoute-t-il.

Le président de l'UFC-Que Choisir demande donc plus de transparence. "La première chose qu'on demande, c'est beaucoup plus de transparence sur la réforme qui est en train de se préparer", précise-t-il. "Les consommateurs ne sont pas du tout informés et consultés sur comment les choses vont être régulées. Et vu la situation actuelle, nous sommes très inquiets."