«Il faut que ça redémarre», en Gironde, le tourisme à l'arrêt à cause des incendies

En Gironde, la situation continue de s'améliorer ce matin sur le front des incendies, malgré quelques reprises de feu hier. En effet, à Landiras et à La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, les deux feux sont désormais "fixés". Mais après avoir vu les images de la dune du Pilat dans la fumée, les forêts calcinées, les touristes évacués, les vacanciers hésitent à venir passer leurs vacances dans la région.

Les commerçants constatent une désaffection touristique

Avec une activité touristique qui a chuté de 40% en quelques jours, la désaffection est visible et soudaine. Annulations dans les hôtels, plages désertes, calme plat dans les commerces... Les commerçants d'Arcachon constatent le coup d'arrêt provoqué par les incendies dans la région, comme Laëtitia, vendeuse de glaces à Arcachon "C'est la première saison où il n'y a pas un quart d'heure de queue pour prendre une glace. On l'a ressenti brutalement quand on a eu la vague de fumée due aux incendies. Il faut que ça redémarre"

Un coup dur également pour les producteurs d'huîtres, comme l'explique Olivier Laban, le président des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon : "Les dégustations sont forcément impactées, tout comme les ostréiculteurs qui vendent des huîtres à des restaurateurs, à des grandes surfaces, etc. Dans la mesure où il y a une baisse de fréquentation sur le bassin d'Arcachon, il y a une baisse de business."

Une campagne de pub pour relancer la fréquentation

Dans l'optique de sauver la saison touristique, le Syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon (Siba) lance une grande campagne de promotion à la télévision, dans la presse et sur les réseaux sociaux. "On fait un plan de com très fort avec un spot qui va être diffusé pour quinze jours et nous avons acheté des espaces digitaux sur des supports presse comme Le Monde, Le Figaro ou Le Point." explique Yves Foulon, maire d'Arcachon et président du Siba.

Un enjeu important pour la région, puisque le tourisme permet, chaque année, d'injecter 760 millions d'euros dans l'économie locale.