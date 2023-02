Incendie de la rue Erlanger : l'accusée condamnée à 25 ans de réclusion

La cour d'assises de Paris a condamné jeudi à 25 ans de réclusion criminelle Essia Boularès, 44 ans, pour avoir provoqué l'incendie d'un immeuble de la rue Erlanger, en février 2019, provoquant la mort de dix personnes. Au terme de plus de six heures de délibéré, le président de la cour Franck Zientara a justifié cette peine par "l'extrême gravité des faits", évoquant des actes "pas déconnectés de la réalité", avec un départ de feu "volontaire", "en pleine nuit", motivé par "la colère et le ressentiment".

Une peine assortie d'une sûreté des deux tiers

Cette peine est assortie d'une sûreté des deux tiers, ainsi qu'un suivi socio-judiciaire pendant 15 ans avec une "injonction de soins". Les jurés ont estimé que le "discernement" d'Essia Boularès était bien "altéré" au moment des faits, comme l'ont conclu deux expertises psychiatriques, mais ils ont "écarté le bénéfice de la réduction de peine" permise dans ce cas par le code pénal.

Mercredi, l'avocat général avait invité la cour à écarter une telle réduction de peine, "au regard de la gravité extrême de la tragédie" provoquée par une "action volontaire, vengeresse et disproportionnée". Il avait requis une peine de 27 années de réclusion criminelle, assortie de 18 ans de sûreté, des réquisitions qualifiées de "déshumanisantes" par la défense. Dans une brève déclaration avant la suspension des débats, jeudi matin, Essia Boularès a déclaré: "Je veux juste dire pardon pour tout, pardon pour tout", avant de fondre en larmes dans le box.