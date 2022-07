Incendie dans l'Hérault : plus de 700 hectares brûlés, plusieurs villages évacués

Un incendie dans une zone boisée et de garrigue à une vingtaine de kilomètres de Montpellier a parcouru 500 hectares et les autorités ont demandé aux habitants d'un village d'évacuer, ont indiqué la préfecture et la mairie concernée. "Au total, près de 500 sapeurs-pompiers sont engagés. Deux Canadairs et un Dash (avions bombardiers d'eau) sont également déployés, ainsi que deux avions de la cellule départementale des pompiers de l'Hérault. Trois colonnes de renforts zonaux sont attendues sur site", a indiqué la préfecture.

531 habitants évacués

Les pompiers intervenaient depuis la fin de matinée sur deux départs de feu, séparés de 1,5 km, qui se sont déclenchés sur les communes de Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Gignac et Aumelas, dans une zone peu peuplée. Les deux feux se sont ensuite réunis, a ajouté la préfecture.

"L'incendie se dirige actuellement vers Aumelas", un village de 531 habitants, selon le communiqué de la préfecture. "Ordre du sous-préfet : évacuation totale du village, direction salle polyvalente de Vendemian", une localité voisine, a pour sa part indiqué sur Facebook la mairie d'Aumelas.

"Le vent nous est plutôt favorable"

"Moi, je ne suis pas dans le hameau, mais sur le plateau, donc pour l'instant, on m'a dit de rester chez moi. Le vent nous est plutôt favorable, mais il n'arrête pas de tourner", a indiqué à l'AFP un habitant de la zone qui a préféré ne pas donner son nom. "Il y a beaucoup de fumée, mais je ne suis pas trop inquiète pour le village, car les environs ont été débroussaillés. En revanche, il y a de l'habitat diffus dans la campagne et c'est plus compliqué pour les pompiers", a de son côté indiqué Marie-Eve Carette, qui loue un gîte dans le village.