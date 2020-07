Incendie dans la cathédrale de Nantes : le gardé à vue remis en liberté

L'homme de 39 ans, qui avait été placé en garde à vue samedi dans l'enquête sur l'incendie de la cathédrale de Nantes, a été remis en liberté dimanche soir, a-t-on appris auprès du procureur de la République. "Je vous confirme" la remise en liberté du bénévole travaillant dans le diocèse, "sans aucune poursuite", a indiqué Pierre Sennès à l'AFP, confirmant une information du quotidien Presse-Océan.

Les enquêteurs avaient souhaité entendre ce ressortissant rwandais sur les conditions de fermeture de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul vendredi soir, alors que les pompiers ont été alertés du feu samedi vers 7H45. "Toute interprétation qui pourrait impliquer cette personne dans la commission des faits est prématurée et hâtive", avait prévenu le procureur dimanche matin. Dimanche en début d'après-midi, son avocat Me Quentin Chabert avait déclaré devant les marches du commissariat de Nantes qu'en l'état de la procédure, "il n'y a aucun élément qui rattache directement mon client à l'incendie dans la cathédrale".

"Un homme extrêmement aimable, courtois, à l'écoute"

L'homme placé en garde à vue est servant de messe. L'organiste de la cathédrale, Michel Bourcier, 56 ans, a expliqué dimanche à l'AFP "apprécier beaucoup cet homme extrêmement aimable, courtois, à l'écoute et d'une gentillesse infinie", ajoutant "être tombé des nues" en apprenant son interpellation.

Une enquête pour "incendie volontaire" a été ouverte par le parquet de Nantes, notamment car des questions se posent sur l'origine de l'incendie, avec "trois points de feu distincts" repérés à l'intérieur de la cathédrale. L'incendie de samedi a notamment ravagé un tableau d'Hippolyte Flandrin et le grand orgue de cette cathédrale gothique, dont l'édification a duré du XVe au XIXe. Un peu plus d'un an après le traumatisme de l'incendie de Notre-Dame de Paris, le Premier ministre Jean Castex, accompagné sur place des ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et de la Culture, Roselyne Bachelot, avait rendu samedi après-midi hommage "au dévouement et au très grand professionnalisme" de la centaine de sapeurs-pompiers mobilisés.