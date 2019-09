Incendie à Rouen : Lubrizol porte plainte pour "destruction involontaire par explosion ou incendie"

Le groupe Lubrizol a porté plainte pour "destruction involontaire par explosion ou incendie" après l'embrasement jeudi d'une partie de son site de Rouen, a indiqué lundi le procureur de Rouen Pascal Prache. La plainte, déposée samedi, vise la destruction involontaire "par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence", a précisé le magistrat à l'AFP.

La "vidéosurveillance" et des "témoins oculaires" suggèrent que l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen a pris à "l'extérieur" du site, a indiqué la direction de la société lundi dans un communiqué sur son site internet. "La vidéosurveillance et des témoins oculaires indiquent que le feu a tout d'abord été observé et signalé à l'extérieur du site de Lubrizol Rouen, ce qui suggère que l'origine du feu est extérieure à Lubrizol et que le feu s'est malheureusement propagé sur notre site", détaille le groupe. "Nous continuons de soutenir les forces de l'ordre pour les besoins de l'enquête afin de déterminer l'origine et la cause du feu."

Édouard Philippe sur place dans la soirée

Édouard Philippe est attendu sur le site de l'usine dans la soirée. Le Premier ministre avait affirmé dimanche la volonté du gouvernement "de faire la transparence totale" sur cet incendie. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a promis une indemnisation totale aux agriculteurs.