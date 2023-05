Impayés, dégradations mobilières et immobilières : Studapart s’empare du sujet

Avec l’inflation et la multiplication des loyers impayés, le marché de la location immobilière est en tension. Studapart a donc pris la question de la sécurité du loyer et des logements à bras le corps. À partir du 11 mai 2023, suivant son objectif de rendre la location plus simple et humaine, la plateforme inclut gratuitement pour toute réservation en ligne une protection contre les dégradations mobilières et immobilières afin de mieux prendre en charge les propriétaires face aux éventuelles dégradations de leur bien locatif.

Une recrudescence des loyers impayés

Un bien locatif est, pour son propriétaire, un investissement financier et personnel. Il est donc essentiel de sécuriser ce logement et de se prémunir contre les mauvaises surprises comme les dégradations ou les loyers impayés. Il faut par exemple s’assurer de la solvabilité du locataire en examinant son dossier de location, ses garants... Mais aussi nouer une relation de confiance avec lui.

Toutefois, le contexte inflationniste actuel à plus de 7% a un impact réel, et s’est matérialisé par une recrudescence des loyers impayés. Alors même que les loyers ont baissé, le taux d’impayés s'élevait pourtant à 9% en avril 2023.

Pour Studapart, la question de la sécurité du loyer et des logements est devenue très rapidement centrale puisque c’est une des principales préoccupations des propriétaires. La réservation en ligne sur la plateforme permet de sécuriser le premier mois de loyer, mais également de bénéficier de garanties supplémentaires.

Mieux protéger les propriétaires bailleurs

Pour mieux protéger les propriétaires bailleurs contre les dégradations, Studapart a lancé en 2018 la Garantie Studapart incluant une protection contre les loyers impayés et dégradations. Jusque-là optionnelle et financée par le locataire, la protection contre les dégradations fait automatiquement partie du contrat depuis le 11 mai 2023, sans frais pour le locataire ni le propriétaire, pour toute réservation sur la plateforme et pour toute la durée de la location.

La réservation en ligne couvre jusqu’à 1 500€ de dégradations mobilières et 3 000€ de dégradations immobilières (outre le dépôt de garantie encaissé lors de l’entrée du locataire). La garantie loyers impayés, qui couvre jusqu'à 96 000€, est toujours proposée de manière optionnelle pour s’adapter aux besoins des propriétaires.

Studapart, à l’écoute des besoins du marché

Créée en 2014, Studapart a su évoluer sans oublier son objectif de simplifier et d’humaniser la recherche ou la mise en location d’un logement. Plateforme 100% digitale et gratuite pour les propriétaires, Studapart accompagne les locataires et loueurs, du dossier de location à la signature du bail. Une équipe multilingue est disponible six jours sur sept pour les accompagner, et de nombreux conseils sont à retrouver sur le site.

Fortement plébiscitée par les étudiants, la plateforme répertorie plus de 700 000 locataires, 65 000 propriétaires et plus de 160 000 logements dans 45 villes en France, mais aussi à Bruxelles, Madrid et Barcelone.

Start-up à succès du fonds d’investissement des entrepreneurs de la tech ISAI, Studapart fait partie des entreprises de la "Proptech". Ce terme désigne ces acteurs de l’industrie immobilière qui innovent pour améliorer les systèmes existants, en tenant compte des nouveaux modes de consommation et de l’importance croissante du digital.