Ils cambriolaient en famille et en série : coup de filet dans la Drôme

Cinq membres d'une famille originaire des Pays de l'Est, soupçonnés d'une soixantaine de cambriolages dans la Drôme, ont été interpellés cette semaine et présentés vendredi à la justice, selon la gendarmerie. Le coup de filet a eu lieu lundi tandis que cette équipe, pistée depuis trois mois, était de retour dans un campement situé à Carpentras dans le Vaucluse.

Un père de famille de 47 ans, sa femme âgée de 52 ans, leur fils et sa compagne (25 ans tous les deux) et leur fille de 16 ans ont été arrêtés par des gendarmes du groupe d'enquête anti-cambriolage de la Drôme, appuyés par les compagnies de Romans-sur-Isère et de Crest.

Une soixantaine de cambriolage dans la Drôme. Déférés vendredi au parquet au terme de leur garde à vue, trois d'entre eux ont été écroués et un quatrième libéré sous caution avant d'être jugés le 29 mars. La mineure a été renvoyée devant le juge des enfants. Outre une soixantaine de cambriolages commis entre novembre et février dans la Drôme, ciblant bijoux et numéraire dans des maisons de village, ils sont soupçonnés de vols dans les départements voisins de l'Ardèche, de l'Isère et de Vaucluse. Certains des suspects sont connus pour des faits similaires en Suisse et en Italie, selon la même source.