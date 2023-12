«Il y a moins de gens qui donnent» : les étrennes, une tradition qui se perd

En cette période de fin d'année, la tradition, ce sont les étrennes. Les pompiers, les éboueurs, le facteur, mais aussi les concierges. Depuis quelques jours, les résidents d'immeubles sont nombreux à toquer à leur porte pour leur offrir une petite enveloppe. Un cadeau pour les remercier des services rendus toute l'année, comme dans cet immeuble du 17ᵉ arrondissement de Paris.

"C'est comme une deuxième maman pour moi"

Comme tous les ans, Fabien glisse une petite enveloppe rouge dans les mains de Lurdes Fernandes, alias Loulou, sa concierge. À l'intérieur, 20 euros en remerciement de tous les services rendus. "J'ai été inondé dans mon appartement, il y a eu une fuite et elle a tout de suite été là pour venir m'aider à éponger, à appeler les plombiers, etc. Ensuite, si un jour je n'ai plus mes clés, elle a toujours les miennes si besoin. C'est comme une deuxième maman pour moi", confie cet habitant de l'immeuble.

"Depuis le 20 décembre, Loulou a reçu 190 €, un quart de son salaire mensuel. Mais ce qui lui fait le plus plaisir, ce sont les cadeaux et notamment les boites de chocolats, mais pas uniquement. "Mathilde qui m'a offert aussi un très joli service en argent et une bouteille de champagne que j'ai mis au frigo. C'est vraiment très touchant", explique cette femme qui garde le même immeuble depuis près de 30 ans.

Néanmoins, c'est une tradition qui se perd de plus en plus. "Il y a moins de gens qui donnent. Quand il y avait les personnes âgées, elles donnaient davantage. C'était vraiment une habitude pour elles. La jeunesse d'aujourd'hui, la plupart, ne sait pas que les étrennes existent." En tout cas pour Loulou. Les locataires vont continuer de lui offrir billets et cartes de vœux jusqu'au 15 janvier.