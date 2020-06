Huguette a des ennuis avec sa banque : "J’ai été à découvert pendant quelques temps"

TÉMOIGNAGE

Avant le début du confinement, Huguette a reçu un courrier de sa banque lui annonçant que son compte allait être clôturé en raison de ses découverts. Cette dernière dit peiner à ouvrir un compte dans une autre banque. Une situation qui affecte beaucoup Huguette puisqu’elle vient se greffer à d’autres problèmes personnels. Au micro de "La Libre antenne", sur Europe 1, Huguette se confie et demande conseil à Olivier Delacroix pour arranger la situation avec sa banque.

"J’ai beaucoup de soucis. Avant le confinement, j’ai reçu un courrier recommandé de ma banque disant qu’ils opéraient une rupture commerciale. Je me heurte à des murs parce qu’il faut que je trouve une autre banque qui veuille bien m’accepter. Ce rejet vient du fait que j’ai été à découvert pendant quelques temps. Tout est parti de là. J’ai 800 euros de retraite et j’ai 300 euros de charge. Il me reste donc 500 euros. J’ai mon chien à entretenir et c’est la prunelle de mes yeux.

Je suis suivie par une assistante sociale qui apparemment n’est pas très efficace. L’assistante sociale ne me dit pas grand-chose. Elle ne fait que me dire : "Ne vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Il faut vous diriger vers une autre banque. S’ils ne vous acceptent pas, vous demandez un papier de refus. S’ils refusent, on se dirigera vers la Banque de France." C’est le discours qu’elle me tient. Sinon, je pourrais faire appel à un avocat, mais je n’ai pas les moyens.

" Je fais des démarches téléphoniques qui n’aboutissent pas "

Mon découvert avoisine les 300 euros, ce n’est quand même pas énorme. Ils m’ont envoyé le courrier avant le confinement. Ils m’ont laissée tranquille le temps du confinement, mais d’ici le 30 juin, il faut que j’aie trouvé une autre banque qui veuille bien m’accepter et ça, ce n’est pas garanti. Alors je fais des démarches téléphoniques qui n’aboutissent pas parce que les effectifs sont réduits. Je me suis rendue à la banque hier. On m’a dit : "On vous appellera". J’attends toujours qu’on m’appelle. Je suis perdue parce que personne ne me rappelle pour me donner un rendez-vous pour ouvrir un compte ailleurs.

Je suis un peu dépressive en ce moment. Je suis pourrie. Le matin quand je me réveille, je n’ai pas envie de me lever. Je n’ai qu’une envie, c’est de me suicider. Je suis sous traitement antidépresseur depuis vingt ans parce que j’ai eu une vie toute cabossée à cause de mes ex-maris. Ça fait cinq ans que je ne vois plus mes enfants. Ils m’ont complétement rejetée et je ne sais pas pourquoi. Je n’ai plus de famille. Je suis toute seule. C’est pour ça que je parle souvent de mon chien, mais heureusement que je l’ai."