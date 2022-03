Cybersécurité : bientôt une offre pour les particuliers ?

INTERVIEW

Ordinateur, smartphone, domotique, le numérique a envahi nos vies. Une connectivité qui reste peu protégée et vulnérable aux cybercriminels. En France, la ville de Saumur a été attaquée cette semaine, rendant certains services indisponibles. Les professionnels du secteur ne sont pas non plus épargnés, à l'instar de l'entreprise Microsoft, victime d'une cyberattaque la semaine dernière. 40 Go de données confidentielles ont alors été piratées. Une menace, qui plane aussi sur les États, qui redoutent des attaques de grandes ampleurs sur fond de guerre en Ukraine.

"Au fur et à mesure que le numérique prend de la place, la menace croit", souligne Hugues Foulon, PDG d'Orange Cyberdéfense. "Chez Orange, on a constaté que le nombre de cyberattaques étaient en croissance de 13% en 2021 par rapport à 2020. Ces cyberattaques touchent majoritairement les pros et les PME. 75% des attaques ciblent des entreprises de taille moyenne. Donc on pense que c'est réservé aux grands groupes, mais pas uniquement", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Cryptage de données, vols de données, espionnages... Les cyberattaques contre les entreprises sont multiples, assure Hugues Foulon, expliquant "que toutes les entreprises de toutes les tailles sont soumises à ce type d'attaques".

"Pas de réponse absolue"

Face à la menace, Emmanuel Macron annonçait il y a quelques mois un plan d'un milliard d'euros pour lutter contre la cybercriminalité et promis 1.500 cyberpatrouilleurs. Si ces annonces sont positives pour le PDG d'Orange Cyberdéfense, ce dernier juge "qu'il n'y a pas de réponse absolue". Et d'ajouter : "En revanche, je pense qu'il faut saluer la prise de conscience et les moyens qui sont alloués pour favoriser la protection de tous les acteurs, pas uniquement les gros, mais également les petits."

Cependant, Hugues Foulon alerte sur le manque d'experts présents sur le marché et l'absence de start-up françaises sur le marché de la cybersécurité, afin de "ne pas laisser ce marché uniquement aux acteurs américains ou israéliens".

Des offres pour les particuliers en réflexion

Particulièrement visées, les entreprises sont pour le moment la seule clientèle d'Orange Cyberdéfense : "Nous venons de lancer une offre aux pros/PME au mois de février, qui s'appelle "Cyber Protection" et qui permet d'avoir toute l'intelligence d'Orange Cyberdéfense. Et ça coûte dix euros par poste", se félicite Hugues Foulon, qui vise ainsi les entreprises ayant un budget serré.

Mais l'offre pourrait également s'élargir aux particuliers : "On y réfléchit. (...) Orange Cyberdéfense n'est pas encore présent sur le marché des particuliers, mais on y pense sérieusement. On pense que de plus en plus, les gens qui avant ne se préoccupaient de leur cybersécurité, qui pensaient que leur Mac était protégé ou qui achetaient uniquement un antivirus, vont avoir de besoin de plus de protection", juge le PDG d'Orange Cyberdéfense.

Car Hugues Foulon prévient : "La question que nos clients se posent, ce n'est pas 'Est-ce qu'ils vont se faire attaquer', mais quand est-ce qu'ils vont se faire attaquer. Donc, le numérique propose des choses formidables, mais également des risques."