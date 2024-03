Hérault : quand les lapins de garenne font vivre un enfer à des agriculteurs

C'est un phénomène qui, pour le moment, est impossible à endiguer. Les lapins de garenne font vivre un enfer à de nombreux agriculteurs de communes de l'Hérault, près de Montpellier, en envahissant les terres et en dégradant les exploitations. Dans le vignoble de Charles et Bernard, deux hectares ont déjà été rongés par les lapins. Des filets de protection ont donc été posés sur chaque pied.

"Si vous plantez une vigne et que vous ne mettez pas les filets de protection, ça veut dire qu'ils auront tout bouffé entre-temps. Après ce sont les emmerdes. Le surcoût, quand il faut équiper chaque pied de vigne, avec près de 6.000 pieds par hectare, c'est du pognon", explique l'un des vignerons.

Trop de terrains agricoles abandonnés ?

La période de chasse aux lapins a donc été prolongée de deux mois dans les communes concernées. Mais il faudrait abattre bien plus que les quelque 12.000 de l'an dernier. "L'idée, c'est d'aller dans les endroits où il y en a et entre guillemets, c'est de la destruction", explique Bernard Ganibenc, président d'une société de chasse. "On en tue un maximum pour éviter la prolifération." Une prolifération qui serait due aux trop nombreux terrains agricoles abandonnés, selon le préfet. Il a donc demandé aux maires, comme Yvon Bourrel, élu de Mauguio-Carnon d'agir.

"Les acteurs, ce sont les lapins, le théâtre, ce sont les terrains agricoles. Ainsi le préfet nous demande d'enjoindre aux propriétaires qui ont des terrains en friche, de les défricher", confie l'élu Divers gauche. "Bien sûr que nous allons le faire". L'autre solution a été la récente introduction de prédateurs. Comme les renards, ils auront du pain sur la planche.