Hélène a découvert un secret de famille : "J'ai l'impression que rien ne va être dit"

TÉMOIGNAGE

Hélène a récemment découvert un vieux secret de famille. Avant de mourir, son grand-père a révélé à son fils aîné qu’il n’était pas le père de deux des enfants de la fratrie. Cet oncle a gardé le secret pendant trente ans. Aujourd’hui, Hélène et sa mère sont au courant et se demandent si elles doivent le révéler aux enfants concernés, sachant qu’ils ne sont plus en contact. Sur "La Libre antenne" d’Europe 1, Hélène demande conseil à Sabine Marin : doit-elle leur révéler ce secret ?

" J'ai récemment été au courant d'un secret de famille qui concerne la famille de ma maman. Ça ne concerne pas ma maman directement, mais un de ses frères et une de ses sœurs. Ils sont une fratrie de huit enfants. Juste avant son décès, mon grand-père a demandé à parler à son fils aîné. En sortant de la chambre, mon oncle était livide et a dit : 'Il m'a dit quelque chose, je vous le dirai un jour.' C’était il y a au moins trente ans. J'ai 46 ans aujourd'hui et j'étais adolescente à l’époque.

Pendant ces trente années, la fratrie a relancé mon oncle à plusieurs reprises pour lui demander ce qui avait été dit. Il a gardé le secret pendant trente ans. Tout récemment, il l’aurait révélé à une cousine de ma mère que je ne connais pas. Cette cousine l’a répété à ma mère qui me l’a dit. Un fils et une fille de la fratrie auraient un autre père. Je ne crois pas que mon grand-père ait dit qui était le père. C’est une famille qui communique mal. Eux ne sont pas au courant que leur père n’est pas leur père.

" Je ne me sens pas légitime de leur dire "

Dans cette fratrie de huit, il y a très peu de gens que je vois encore. C’est une fratrie qui a été éclatée. Cet oncle et cette tante, je ne les vois plus depuis très longtemps. Avant, quand on parlait de ce secret, je disais souvent que c’était sûr que cette tante n’était pas la fille de mon grand-père. Ça me semblait évident parce qu’elle est un peu différente, non pas physiquement, mais dans sa façon d'être et son tempérament.

Je ne vois plus cet oncle, mais j’ai quelques nouvelles lointaines, et les nouvelles ne sont pas bonnes. C’est quelqu'un qui va mal mentalement. Il a été très fusionnel avec ma grand-mère, il vivait encore chez elle à 30 ans. Il a eu des enfants qui doivent avoir une petite vingtaine d'années. Je ne les connais pas, mais ce sont des enfants qui ont eu de grosses difficultés, de grosses phobies sociales.

Ce qui est compliqué c’est que ma mère connaît l'histoire par sa cousine, mais son frère ne lui a toujours pas dit directement. Elle n’est pas supposée le savoir. Elle n’ose même pas en parler à son frère. J'ai l'impression que rien ne va être dit. Ma maman me disait qu’elle avait envisagé de faire quelque chose, mais une de ses sœurs lui a dit de ne rien dire pour ne pas mettre la pagaille dans la famille.

Je ne me sens pas légitime de leur dire parce que je les connais peu. Mais en même temps, je le sais, donc j'ai l'impression que j'entretiens ce secret d’une certaine façon. C’est vrai que ça arrive tard. Si on leur dit aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils aient le moyen de connaître leur vrai père ou même de savoir qui c’est. J'espère qu'ils arriveront à en parler. "