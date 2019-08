Haute montagne : quels sont les principes de précaution essentiels ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Les Français sont de plus en plus nombreux à choisir la montagne pour leurs vacances d'été. Surtout cette année, où ils sont allés chercher la fraîcheur. Mais même l'été, il ne faut pas oublier les principes de précaution essentiels en haute montagne, comme le rappelle le capitaine Pierre-Marie Dupré, commandant en second du PGHM (Peloton de gendarmerie de haute montagne) de l’Isère.

S'informer sur le terrain et les conditions météo

"Pour n'importe quelle activité, il faut bien se renseigner sur les conditions météorologiques. Surtout qu'en montagne, elles évoluent rapidement. Il faut aussi connaître les conditions du terrain sur lesquelles on se rend. En haute montagne, on invite donc les gens à se rapprocher des professionnels pour avoir ces informations."

Bien s'équiper au niveau des chaussures et des vêtements

"Il est nécessaire d'avoir un équipement parfaitement adapté à l'activité pratiquée. Par exemple pour la randonnée, il s'agit de chaussures fermées à tige haute mais aussi d'un 'fond de sac', avec le minimum pour faire face aux évolutions climatiques : une veste de pluie ou encore des vêtements chaud."

Connaître ses limites et les mesures de sécurité

"En haute montagne, il faut toujours pratiquer un itinéraire qui soit adapté à son niveau de pratique, que ce soit sur le plan physique et technique. En cas d'accident, le premier réflexe est de se mettre soi-même, ou alors la victime, en sécurité. Ensuite, il faut rapidement donner l'alerte via le 112."