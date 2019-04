Haute-Garonne : un cinquième mort dans un Ehpad après une possible intoxication alimentaire

Un cinquième résident de l'établissement pour personnes âgées de Lherm, au sud-ouest de Toulouse, est décédé lundi à la suite d'une probable intoxication alimentaire, a-t-on appris de source proche de l'enquête.

22 personnes affectées. Au total, selon un premier bilan, 22 personnes ont été affectées par cette intoxication alimentaire dans la soirée de dimanche, après le dîner à l'Ehpad 'La Chêneraie' de Lherm. Vingt-deux résidents (…) auraient été victimes d'une intoxication alimentaire dans la soirée du 31 mars après le dîner", a précisé la préfecture de Haute-Garonne dans un communiqué, annonçant les quatre premiers dècès, précisant alors que 15 personnes étaient en état d'urgence relative et trois autres personnes "impliquées". Un poste de commandement a été mis en place sur le site, ainsi qu'un centre d'accueil des familles. Une cellule d'urgence médico-psychologique devrait aussi être constituée.

"Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu des vomissements de personnes après le dîner, ce qui laisse supposer que c'est une intoxication alimentaire", a indiqué à France Bleu la sous-préfète de permanence Marie-Paule Demiguel. "Les pensionnaires ont eu des symptômes vers 20 heures, 1h30 après la prise du repas", ajoute Frédéric Pasian, adjoint au maire, évoquant lui de "forts soupçons" d'intoxication alimentaire.

Une enquête en cours. Selon France Bleu, l'établissement, ouvert en 2006, compte 87 chambres et une unité Alzheimer d'une quinzaine de résidents. Des investigations sont en cours "pour déterminer l'origine de l'intoxication alimentaire présumée", précise encore la préfecture. Pour l'heure, "les chambres des victimes, ainsi que les cuisines et le restaurant ont été bouclés pour les besoins de l'enquête, et procéder à tous les prélèvements", précise Frédéric Pasian au micro d'Europe 1.

Et de confier, très affecté : "Pour nous, commune de 3.700 habitants, c'est un choc. Gérer une telle situation, ce n'est pas quelque chose que l'on a l'habitude de faire."