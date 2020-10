Hausse du budget de l'Intérieur : "C'est un gros coup de pouce en faveur des policiers"

INTERVIEW

Les annonces ont été plutôt bien reçues du côté des syndicats de police. Mardi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a présenté une série de mesures pour améliorer le "quotidien" des policiers, avec notamment la création d'une prime pour les 22.000 policiers travaillant de nuit. Il a également détaillé un budget 2021 de son ministère "en hausse de 325 millions d'euros". Invité mercredi d'Europe 1, Stanislas Gaudon, secrétaire national du syndicat Alliance, salue ces annonces. "C'est un gros coup de pouce en faveur des policiers", estime-t-il.

Ces mesures, salue Stanislas Gaudon, "vont améliorer les conditions de vie et de travail" des policiers. Or, rappelle-t-il, "ça fait plusieurs années que nous demandons à ce qu'il y ait vraiment un sursaut budgétaire pour la police nationale, qui a été un peu oubliée pendant de trop longues années".

"Nous accueillons favorablement ce budget"

Gérald Darmanin a annoncé que les crédits consacrés au matériel et aux équipements allaient augmenter de 15 millions d'euros et ceux dédiés au parc automobile de 125 millions d'euros. Le budget immobilier va lui aussi augmenter de 12 millions d'euros. "Enfin, on a un budget conséquent pour renouveler le parc automobile, faire de la rénovation immobilière, construire, s'il le faut, des hôtels de police dignes de ce nom", se réjouit Stanislas Gaudon, saluant également "un effort budgétaire sur les matériels de protection, sur le numérique". "Enfin, on va peut-être franchir le cap du 3.0 au sein du ministère de l'Intérieur", espère-t-il.

"Bien évidemment, nous accueillons favorablement ce budget", poursuit l'invité d'Europe 1, y voyant "un gros coup de pouce en faveur des policiers". Mais, ajoute-t-il aussitôt : "Nous allons rester prudents". Stanislas Gaudon insiste lui sur l'importance du volet de la réponse pénale. Sur ce sujet, estime-t-il, "seul le président de la République pourra insuffler une politique pénale ferme, notamment pour tout ceux qui attaquent les policiers". Et de conclure : "Dans ce pays, on a trop souvent donné des largesses à ceux qui étaient des auteurs, mais on a oublié un peu les victimes".