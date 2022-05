Hausse des prix : les familles de la classe moyenne vivent désormais à l'euro près

L'inflation touche le pays et par conséquent les Français. Le prix des produits alimentaires augmente tout comme celui de l'essence, de l'électricité ou du gaz. Vivre de manière confortable est donc de plus en plus difficile pour de nombreux Français, comme pour cette famille située à Pont-Saint-Martin, au sud de Nantes.

"Il est rare de pas atteindre les 200 euros par semaine"

C'est une maison en pierres apparentes dans un petit village. D'apparence, Clémence et sa famille ne semblent manquer de rien mais quand on ouvre le réfrigérateur, leur situation semble bien différente. "Vous pouvez le constater, il n'y a pas grand chose", souffle-t-elle. Pourtant, nous sommes le 14 mai, à la moitié du mois. "Tout augmente donc on se prive. Avant avec 200 euros, on pouvait aller peut-être aller jusqu'à 15 jours, aujourd'hui il est rare de ne pas atteindre les 200 euros par semaine", raconte-t-elle.

Sans compter les différentes factures d'énergie à régler, des factures qui flambent dans ce foyer de la classe moyenne. Avec deux enfants de six et un an, il faut faire des choix parfois radicaux surtout quand le prix du gazole flirte avec les deux euros le litre. "On ne sait pas encore si on va partir en vacances cet été", confie Clémence.

Il y aura moins de loisirs, peut-être pas de vacances ces prochains mois mais Clémence bénéficiera peut-être d'un coup de pouce en juillet grâce au chèque alimentaire. "C'est quelque chose qui peut nous aider", assure-t-elle. Quand on compte à l'euro près, accéder à la propriété est désormais inenvisageable. La maison en pierres apparentes qui abrite cette famille est une location.