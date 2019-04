Harcèlement : l'enquête interne se poursuit au site de franceinfo

L'enquête pour "comportements inappropriés" envers des femmes au sein de la rédaction numérique de franceinfo va se poursuivre, a annoncé la direction de l'information de France Télévisions, après la parution de nouveaux éléments dans la presse. Trois collaborateurs ont déjà été sanctionnés dans cette affaire : un journaliste du site, employé par le groupe, licencié pour "comportements inappropriés" et deux responsables mis à pied.

"Je suis conscient du profond trouble que cette affaire provoque." "Le journal Libération apporte ce (vendredi) soir des éléments qui n'ont pas été portés à notre connaissance, c'est pourquoi j'ai demandé à ce que l'enquête soit reprise et poursuivie", a indiqué dans un communiqué vendredi soir le directeur de l'Information à France Télévisions, Yannick Letranchant. "Je suis conscient du profond trouble que cette affaire provoque au sein de la rédaction. Je rappelle que France Télévisions est engagée dans une politique d'exemplarité et de zéro tolérance envers le harcèlement", ajoute-t-il.

"Le 12 février, la Direction de l'Information a été informée de rumeurs (...) Immédiatement, nous avons diligenté avec la DRH une enquête interne et déclenché une procédure disciplinaire" à l'égard de trois collaborateurs, a-t-il rappelé. Selon Libération, le journaliste licencié s'est vu reprocher d'avoir tenté d'embrasser de force des apprenties, mais d'autres salariées précaires auraient aussi fait l'objet d'avances appuyées, sur fond d'ambiance sexiste dans la rédaction. Plusieurs affaires de harcèlement et d'agressions sexuelles ont secoué les médias français ces derniers mois, notamment dans le sillage de l'affaire de la "Ligue du LOL" et du mouvement Balance ton porc.