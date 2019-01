Guide Michelin : le chef Marc Veyrat annonce la perte de sa 3ème étoile et se dit "terriblement déçu"

Le chef Marc Veyrat a annoncé lundi, à quelques heures du palmarès du guide Michelin, la perte de sa troisième étoile, remportée il y a un an pour sa table La maison des bois, en Haute-Savoie.

Une troisième étoile retirée au bout d'un an. "Je reste terriblement déçu, dans l'incompréhension totale et injuste de cette destitution de la 3ème étoile du guide Michelin. Je reste combatif et présent dans ma cuisine avec mon équipe", a-t-il fait savoir dans un communiqué, confirmant une information du Point. "Je suis cuisinier-paysan, je (...) continuerai quoi qu'il arrive, chaque jour, à faire rayonner la Maison des Bois", table ouverte en 2013, a affirmé le chef de 68 ans, célèbre pour son chapeau noir et sa cuisine aux herbes sauvages.

Déjà deux fois triplement étoilé. Marc Veyrat avait fait son retour en février 2018 au firmament de la gastronomie, en remportant une troisième étoile. Une récompense qu'il avait déjà obtenue à deux reprises auparavant, pour l'Auberge de l'Eridan, à Veyrier-du-Lac, puis pour La Ferme de mon père, à Megève, deux établissements qu'il a ensuite cédés.

Un restaurant qui met la nature à l'honneur. Dans son nouveau restaurant à 1.600 mètres d'altitude, on célèbre la nature environnante, à commencer par les plantes. On trouve un four à pain, un poulailler, des bassins à poissons et un rucher, des suites de luxe, un spa, un parcours botanique et un héliport. Sans compter une école de cuisine. On y déguste le foie gras en "aspiration" avec myrrhe odorante ; le "thé de poisson" infuse au serpolet ; la langoustine se parfume à "l'ache des montagnes" ; et "un beignet de lichen" amorce la transition vers "l'avalanche" des desserts.