Guichet carte grise : des démarches rapides et facilitées

Les démarches autour de la carte grise sont nombreuses : changement de titulaire, déclaration de cession, demande de duplicata… Pour centraliser et traiter au mieux toutes ces requêtes, le service privé Guichet Carte Grise, habilité par le ministère de l’Intérieur et le Trésor Public, permet de centraliser et simplifier les demandes directement sur Internet, en toute sécurité. Un changement majeur ; un service entièrement digitalisé qui comporte de nombreux avantages.

Une nouvelle règlementation

Les démarches en préfecture ? C’est fini ! Désormais, le Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) et l'article L322-1 du Code de la Route impliquent que les demandes de certificat d'immatriculation soient adressées au ministère de l'Intérieur. Depuis 2009 déjà, le nouveau Système d'immatriculation des véhicules (SIV) avait initié cette transformation.

Aujourd’hui, il est donc possible de confier les diverses démarches autour de la carte grise à un professionnel de l'automobile habilité et agréé par l'État, comme Guichet Carte Grise.

Guichet Carte Grise : un accompagnement essentiel

Guichet Carte Grise permet de réaliser différentes formalités. C’est le cas pour un changement de titulaire suite à l’achat d’un véhicule d’occasion, ou le changement d’adresse suivant un déménagement. Les déclarations de cession consécutives à la vente d’une automobile, d’un camion ou encore d’une moto, peuvent également être gérées en ligne.

Guichet Carte Grise peut aussi intervenir dans le cadre d’une demande de duplicata en cas de vol, de perte ou de détérioration de la carte grise. Besoin de changer un nom sur le certificat d’immatriculation du véhicule après un mariage, une succession ou un héritage ? C’est possible aussi. Parmi les procédures à gérer directement en ligne, n’oublions pas non plus ce qui concerne les changements de caractéristiques techniques ou encore la conversion au bioéthanol.

En cas de doute ou de problème, un spécialiste de l’immatriculation est disponible pour répondre à toutes les questions.

Les avantages d’un service de carte grise en ligne

Premier avantage d’un service en ligne : plus besoin de se déplacer ! Depuis son canapé, il est possible de constituer un dossier et de lancer les démarches nécessaires, le tout de façon sécurisée puisque les informations sont protégées grâce à la procédure d’authentification FranceConnect.

Les demandes sont simplifiées et les processus optimisés. Des experts vérifient les documents qui ont été préremplis, et pour que les dossiers soient complets sans avoir besoin de faire trop d’allers-retours, la liste des justificatifs requis est fournie directement.

Dernier avantage de taille : le gain de temps. Le dossier se constitue en 5 minutes et les experts analysent les justificatifs en 24 heures seulement. Une fois le dossier complet, le délai de validation est rapide et l’on peut recevoir sa nouvelle carte grise dans la boite aux lettres dans les 2 jours qui suivent.

Guichet Carte Grise garantit un accompagnement et une assistance pour un service fluide.