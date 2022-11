Plus de 770.000 volailles françaises ont été euthanasiées depuis le 1er août pour endiguer la grippe aviaire, a appris l'AFP jeudi auprès du ministère de l'Agriculture qui vient d'ordonner le confinement des volatiles élevés en plein air. En l'espace d'un mois, ce bilan a plus que doublé du fait de la progression du virus dans les élevages. Le précédent bilan communiqué à l'AFP, le 12 octobre, faisait état de l'abattage de plus de 330.000 animaux.

>>Plus d'informations à venir