Grèves RATP et SNCF : les prévisions de trafic de lundi

La circulation ferroviaire restera "fortement perturbée" lundi, pour la 19ème journée de grève contre la réforme des retraites. Dans un communiqué, la SNCF a publié ses prévision de trafic, avec peu de trains en circulations. Deux TGV sur cinq rouleront, 1 Transilien seulement sur cinq sera en circulation. C'est un peu mieux sur le réseau des TER, avec en moyenne quatre trains sur 10. Le trafic international sera également "perturbé" et un seul Intercité sur quatre circulera en moyenne, a précisé le groupe ferroviaire.

La SNCF annonce également la couleur pour les fêtes de Noël. Mardi, les lignes Transilien s'arrêteront progressivement de circuler à partir de 18 heures. Le service ne devrait pas reprendre avant mercredi après-midi dans le meilleur des cas, a prévenu l'entreprise.

Du mieux à la RATP

Six lignes de métro resteront fermées à Paris lundi, et seules les lignes automatiques 1 et 14 ainsi que la ligne Orlyval fonctionneront normalement, a annoncé de son côté la RATP dimanche. Les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement aux heures de pointe, les lignes 2 et 11 seront ouvertes pour la pointe du matin et la ligne 3 pour la pointe du soir, précise la régie, tandis que pour le RER, un train sur deux circulera sur la ligne A et un train sur 3 sur la ligne B en heures de pointe.