Grèves : trafic en amélioration jeudi à la SNCF et à la RATP

La situation continue de s'améliorer à la SNCF et à la RATP. Alors que la grève contre la réforme des retraites entre jeudi dans son 43e jour, 9 TGV sur 10 et 8 TER sur 10 vont circuler. Du côté de la RATP, aucune ligne de métro ne sera totalement fermée, mais le trafic sera toujours perturbé. Retrouvez les prévisions pour jeudi.

SNCF : 9 TGV sur 10 et 8 TER sur 10

L'amélioration se "confirme" jeudi à la SNCF avec un trafic "quasi normal" prévu pour les TGV au départ et à destination de Paris, 8 TER sur 10 et un trafic international très peu perturbé, selon les prévisions de la direction mercredi. La circulation ferroviaire reste toutefois perturbée en Île-de-France avec trois Transilien sur quatre en moyenne.

Amélioration du trafic @SNCF confirmée ce jeudi 16 janvier pour les trains du quotidien (TER, Transilien). Retour progressif à la normale pour les trains à grande vitesse.



Communiqué de Presse :

https://t.co/nCpfZQISJqpic.twitter.com/01DS1LPe7n — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) January 15, 2020

RATP : trafic toujours perturbé, mais du mieux

Du côté de la RATP, le trafic reste "très perturbé" mais aucune ligne de métro ne sera fermée. Trois lignes de métro fonctionneront normalement, la 1 et la 14 ainsi que pour la première fois une ligne non automatique, la 11, tout comme les tramways. Les autres lignes seront en majorité ouvertes toute la journée, avec toutefois un service réduit et certains stations fermées.

[Mouvement Social]⚠️ Pour le jeudi 16 janvier, la #RATP prévoit un trafic perturbé, en légère amélioration par rapport au mercredi 15 janvier sur les réseaux #Métro et #RER. Les prévisions ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYkypic.twitter.com/eSHI42p6EI — RATP Group (@RATPgroup) January 15, 2020

Pour les RER, la continuité est désormais assurée : les voyageurs peuvent aller d'un bout à l'autre des lignes A, B et D sans changer de train intramuros. Il y aura un RER A sur deux, et un RER B sur deux toute la journée.