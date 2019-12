Grèves SNCF et RATP : toutes les prévisions de trafic du 1er janvier

Le tout premier jour de l'année 2020 s'annonce compliqué sur le plan des transports. Après près d'un mois de mobilisation contre la réforme des retraites, la grève devrait à nouveau perturber les déplacements à l'échelle nationale et en région parisienne. Europe 1 fait le point sur la situation.

À la SNCF, un TGV sur trois

La SNCF annonce un TGV sur trois mercredi 1er janvier, et un TGV sur deux jeudi 2 janvier. Les TER circuleront à raison de 4 sur 10 mercredi et 5 sur 10 jeudi. On comptera un Transilien sur 5 en moyenne mercredi et 3 Transilien sur 10 jeudi.

Grève nationale interprofessionnelle: la circulation ferroviaire reste perturbée sur l’ensemble du réseau mercredi 1er et jeudi 2 janvier 2020.



Communiqué de Presse : https://t.co/jyQ4DsBvGtpic.twitter.com/E2FUaROhXc — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) December 31, 2019

En revanche, "des améliorations significatives" sont attendues pour les retours de vacances, avec deux TGV sur trois de vendredi à dimanche, précise la SNCF. Quelque 800.000 clients doivent voyager ce week-end et recevront des mails et SMS les informant de la circulation de leur train dès ce mardi.

À la RATP, huit lignes de métro fermées

Le trafic des métros parisiens sera proche de celui du 25 décembre avec 8 lignes qui fonctionneront totalement (1, 14) ou partiellement et 8 lignes toujours fermées. Les RER A et B resteront très perturbés. Le trafic des tramways sera quasi normal, 3 bus sur 4 circuleront en moyenne et 50% de Noctilien dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier.