Grèves : les prévisions de la SNCF et de la RATP pour vendredi

Le trafic TGV et grande vitesse sera "quasi normal" vendredi au 44e jour de grève contre la réforme des retraites, tandis que celui des TER "s'améliorera nettement" avec huit circulations de TER sur dix, assurées pour 75% en train, annonce jeudi la SNCF. On comptera neuf TGV sur dix, et un trafic "normal" sur l'axe Nord et l'Eurostar. Trois Transilien sur quatre circuleront vendredi, avec un train sur deux sur les RER A et B, mais une plus forte proportion sur les autres lignes.

Du côté de la RATP, les usagers pourront compter sur un trafic normal sur trois lignes de métro sur 16, mais avec 2 métros sur 3 en heure de pointe et deux trains sur 3 également en heure de pointe sur les RER A et B, a annoncé jeudi l'entreprise. Vendredi, trois lignes de métro connaîtront un trafic normal, la 1 et la 14 qui sont automatiques, et la 11. Six autres fonctionneront sur les horaires normaux d'exploitation (5h30 à 1h30) mais avec moins de trains qu'habituellement et parfois des stations fermées.