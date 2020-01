Grèves SNCF et RATP : les prévisions de trafic pour lundi

Les grèves dans les transports contre la réforme des retraites se poursuivent, lundi, pour la 40e journée consécutive. SNCF et RATP prévoient néanmoins un trafic "en nette amélioration" par rapport à la semaine passée.

A la SNCF

Côté SNCF, il y aura en moyenne 9 TGV sur 10 sur la France et à l'international, 7 TER sur 10 et également 7 Intercités sur 10, a annoncé dimanche la SNCF dans un communiqué. Le trafic sera "quasi normal au départ et à destination de Paris sur tous les axes TGV". Sur la France, on comptera 8 TGV sur 10 en moyenne. Le trafic international sera "peu perturbé". Les Franciliens devront composer avec 7 trains sur dix et les TER circuleront à raison de 7 sur 10 en comptant les cars de substitution.

CIRCULATION DES TRAINS le 13 janvier

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCFhttps://t.co/eiZMVDEquXpic.twitter.com/I7WBwnaLsr — SNCF (@SNCF) January 12, 2020

A la RATP

Le trafic RATP restera "encore perturbé" mais "avec une très nette amélioration sur les réseau RER", où 1 train sur 2 circulera toute la journée sur les lignes A et B, a annoncé dimanche la régie. Toutes les lignes de métro seront ouvertes au moins partiellement et avec des stations fermées. Outre la 1 et la 14, automatiques, deux lignes, la 2 et la 10 ouvriront en continu avec respectivement un train sur 3 et un train sur 2 entre 6h30 et 19h30. Les autres fonctionneront en heures de pointe sur certains tronçons.