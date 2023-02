Grève du 7 février : entre 900.000 et 1,1 million de manifestants attendus en France

Y aura-t-il du monde dans la rue ce mardi pour manifester contre la réforme des retraites ? Selon les informations d'Europe 1, les services de renseignement anticipent entre 900.000 et 1,1 million de manifestants dans 190 cortèges prévus au niveau national, dont 40.000 et 70.000 personnes à Paris. Une prévision à la baisse mais qui reste toujours à un haut niveau. Pour la dernière manifestation du 31 janvier dernier, le renseignement territorial prévoyait entre 1 et 1,2 millions de personnes dans la rue dont jusqu'à 100.000 à Paris.