Grève des poubelles à Marseille : «Ils auraient pu réagir bien plus tôt», s'agacent les habitants

REPORTAGE

Depuis ce matin, la situation se dégrade à Marseille , en raison des amoncellements de déchets à hauteur d'homme, en plus du mistral qui éparpille tout ça dans la ville. Et il y a urgence. "Il y a six camions qui tournent avec une priorité mise sur les rues qui sont complètement bloquées. Et puis, surtout pour la situation sur le littoral, des déchets qui vont finir sur les plages et dans la mer", selon l'adjoint au maire à la sécurité, Yannick Ohanessian. "Et ce sont des tonnes de déchets qui sont encore dans la ville aujourd'hui. Mais c'est déjà trop tard ! Je vous laisse imaginer si, suite à cet épisode de mistral, de vent violent, s'ensuit un épisode pluvieux. Mais c'est la catastrophe sanitaire assurée et donc on doit aller très vite."

3.000 tonnes de déchets à ramasser

D'autant que les pompiers ont dû intervenir sur de nombreux départs de feu dans ces tas d'immondices . 3.000 tonnes qui restent à ramasser. Pas de retour à la normale avant deux semaines. La réaction des Marseillais dans tout ça ? Même si la gestion des poubelles incombe à la métropole, cette opération de la mairie est jugée bienvenue, mais trop tardive. "C'est une très bonne idée", explique une habitante. "On se demandait quand ça allait arriver. Regardez, il y en a une montagne devant l'immeuble. Avec le vent, ça vole, ça sent mauvais", continue-t-elle.

Mais pour ce Marseillais, cette situation "est juste politique" : "Je pense que c'est un peu tard. Ils attendent que le vent se lève et ils se prennent pour des super-héros. Ils auraient pu réagir bien plus tôt." Le papa a "envoyé plusieurs mails à la mairie parce que l'accès à l'école de ma fille était bloqué", mais "la mairie n'a jamais répondu".

La mairie refuse pour l'heure de communiquer le montant exact de la facture dans un contexte politique tendu. Un bras de fer puisque la municipalité marseillaise cherche à récupérer à tout prix cette gestion problématique des déchets .