Grève des centrales EDF : un accord salarial trouvé avec des syndicats

Un accord salarial au niveau national a été trouvé vendredi à EDF entre la direction et des syndicats, après plusieurs semaines de mobilisation dans le parc nucléaire, a appris l'AFP auprès de la CGT et de FO. A l'annonce de cet accord, qui doit encore être ratifié par les organisations syndicales et être soumis à la consultation du personnel, les salariés de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord), la plus puissante d'Europe de l'Ouest, ont voté vendredi la suspension de leur mouvement de grève jusqu'à lundi.

>> Plus d'informations à suivre