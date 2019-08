Grève chez Transavia France : impact limité sur le trafic aérien

Le mouvement de grève des hôtesses et stewards de Transavia France à l'appel de la CGT n'a ce vendredi qu'un impact limité sur le trafic, a appris l'AFP auprès de la compagnie. "C'est conforme aux prévisions, avec 95% des vols maintenus", a affirmé à l'AFP un porte-parole de la filiale low cost du groupe Air France-KLM.

Six vols annulés

Sur 66 vols prévus dans la journée au départ de Paris-Orly, deux seulement étaient annulés, l'un vers Marrakech, l'autre vers Lisbonne, selon le site Internet du groupe ADP. Sur les autres bases françaises de la compagnie, les quatorze vols au départ de Nantes étaient programmés, tandis que quatre des neuf vols au départ de Lyon-Saint-Exupéry étaient annulés, selon les sites des aéroports.

Pour la journée de samedi, la direction "prévoit d'assurer 97% de son programme de vols", mais "des perturbations de dernière minute ne sont néanmoins pas à exclure".

"Une gestion humaine et matérielle catastrophique", selon la CGT

Les hôtesses et stewards sont appelés à faire grève de vendredi à dimanche soir, la CGT, premier syndicat chez Transavia France, dénonçant "une gestion humaine et matérielle catastrophique" dans l'entreprise. Parmi ses revendications, le syndicat dénonce un recours trop important à l'affrètement d'avions, source de coûts accrus et qui est dû selon lui à "l'incompétence" de la direction.

La compagnie devrait bientôt pouvoir se développer davantage en France après un référendum au sein du SNPL, premier syndicat de pilotes au sein d'Air France, qui s'est déclaré favorable à la remise en cause du plafonnement de la flotte de Transavia France à 40 avions.

Exploitant actuellement 38 Boeing 737, Transavia France a transporté 811.000 passagers en juillet, un chiffre en hausse de 11% par rapport à juillet 2018.