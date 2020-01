Grand succès pour les petites stations de ski

REPORTAGE

Pour éviter les tarifs souvent très élevés pratiqués dans les grandes stations de ski, certains optent pour des stations plus petites, comme Gréolières-les-neiges, dans les Alpes-Marîtimes. C’est le cas de cette famille, venue du Var, rencontrée par Europe 1. “On profite de vues magnifiques, et surtout des tarifs à la portée de tous, autant sur la location des skis que sur les cours”, se réjouit la mère de famille. “C’est impeccable”.

Une station de débutants et d'enfants

Grâce à la production de neige artificielle, 5 pistes sur 23 sont ouvertes et l’école de ski affiche déjà complet. La station est très prisée par les skieurs débutants et les familles, comme en témoigne Jean-Gabriel Passini, le directeur de l’école : "On a aucun complexe à dire qu'on est une station de débutants et d'enfants". “Il y a des enfants de Grasse qui ne monteraient jamais à la neige, et grâce au ski scolaire on leur fait découvrir le ski, et aussi la montagne”.

Avec deux pistes noires et plusieurs rouges, les skieurs aguerris peuvent aussi se faire plaisir. “On a souvent été classé dans le top 100 des stations françaises, au niveau du chiffre d’affaires alors qu’on se considère toujours comme petit”, explique Jean-Paul Rouquier, directeur technique de la station, qui compte trente kilomètres de piste et dix remontées mécaniques.

Autre argument pour attirer une clientèle familiale : la tranquillité. Dans cette petite station, il n’y a pas de boîte de nuit ou de bar ouvert tard le soir.