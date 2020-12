Gironde : comment les forces de l'ordre ont démantelé un réseau de voleurs de grands crus

La gendarmerie de Gironde et la police bordelaise ont démantelé un vaste réseau de voleurs de grands crus, a-t-on appris vendredi. Au total, 25 personnes ont été interpellées en Gironde, en Dordogne et dans la Loire pour vols et recels en bande organisée. Leur cible ? "Un éventail de ce qui se fait de mieux" dans les bouteilles de vin, du "Château Yquem, Pétrus, Ducru-Beaucaillou, Château Margaux et même du Bourgogne Romanée-Conti", raconte Patrick Léonard, directeur interrégional adjoint de la police judiciaire de Bordeaux, vendredi sur Europe 1.

"Ils savent déjouer les systèmes de sécurité"

Pour identifier les voleurs, les policiers et les gendarmes ont fait le lien entre leurs équipes en repérant un même receleur, alors qu'ils enquêtaient sur des vols d'entrepôts dans leur zone respective. L'homme, d'une cinquantaine d'années, "déjà connu pour des antécédents dans des affaires liées au vin et à la restauration", avait "presqu'un rôle de commanditaire, voire de donneur d'ordres" sur certains des 20 vols ou tentatives identifiés depuis l'automne 2019, a expliqué Jean-Yves Goriou, chef de la division des affaires criminelles de la police judiciaire de Bordeaux.

Les voleurs, organisés en plusieurs équipes, s'étaient attaqués à des entrepôts de négociants principalement, mais aussi à un hypermarché de la banlieue bordelaise à la cave réputée. Et ce ne sont pas les caméras de surveillance qui freinaient les ardeurs des malfrats capables d'embarquer en quelques minutes de nombreuses bouteilles dans des fourgons faussement immatriculés. Patrick Léonard évoque des "professionnels, des délinquants d'habitude, puisqu'ils savent déjouer les systèmes de sécurité".

Un préjudice estimé à "cinq millions d'euros"

"Manifestement, ils répondent à des commandes puisqu'ils vont chercher des choses bien précises", poursuit le policer. "Si on met bout à bout tous les préjudices de tous ces cas, on approche les cinq millions d'euros."

"On a retrouvé une petite partie du butin. Dans nos endroits de perquisition, on a retrouvé 600 bouteilles. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais quand c'est des grands crus, ça peut avoir une valeur très importante. On a même des Mathusalem [des bouteilles de six litres, ndlr]. Forcément, quand c'est des grands crus, c'est des prix qui peuvent monter assez vite."

Les enquêteurs ont également saisi 150.000 euros en espèce et 200.000 euros sur des comptes. À l'issue des gardes à vue, quatorze personnes ont été présentées aux deux magistrats instructeurs en vue d'une mise en examen, selon un communiqué de la gendarmerie. Cinq personnes ont été mises en examen sous contrôle judiciaire, une a été placée en détention provisoire. Les huit autres personnes devaient être présentées vendredi à un juge.