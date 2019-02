Ginette, habitante de Mourenx en colère contre Emmanuel Macron : "Ça sert à quoi de discuter avec un mec qui ne veut pas nous entendre ?"

INTERVIEW

La colère de Ginette n'est pas retombée. Au mois de novembre dernier, cette habitante de Mourenx, âgée d'une cinquantaine d'années, confiait sur Europe 1 qu'elle regrettait avoir voté pour Emmanuel Macron à la présidentielle. Elle avait même accroché un gilet jaune à son balcon en guise de soutien au mouvement, son handicap l'empêchant d'aller manifester. "J’ai toujours mon gilet jaune sur le balcon. (...) Pour moi, il n'y a rien qui a changé", assure-t-elle lundi au micro de Nikos Aliagas.

"Je ne demande pas la lune." "Ça sert à quoi d’aller se faire taper dessus tous les samedis ? Ça ne fait pas avancer les choses. Ça sert à quoi de discuter avec un mec qui ne veut pas nous entendre, qui va nous enfumer avec sa lettre ? Je ne vois pas ce que je peux lui dire", juge-t-elle en faisant référence à Emmanuel Macron et sa lettre aux Français appelant à participer au "grand débat national". Et quand l'idée d'interpeller le président de la République à l'occasion de ce "grand débat national" lui est suggérée, elle répond qu'il n'est pas accessible.

Si Ginette avait l'occasion de s'adresser à lui, elle lui dirait tout simplement : "Monsieur le président, relevez les salaires." "Je ne demande pas la lune. (...) Je veux un peu plus d’argent à la fin du mois pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire plaisir à mes petits-enfants, à mes enfants. C’est ma seule richesse. Ma seule richesse, c’est ma famille. Et ma famille, je veux pouvoir la gâter." Faire plaisir à sa famille, elle a réussi à le faire à Noël en se serrant la ceinture mais "maintenant, on va le payer sur plusieurs mois", se lamente-t-elle.