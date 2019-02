"Gilets jaunes" : une voiture force le cortège à Rouen, et fait quatre blessés

Un automobiliste, qui s’est retrouvé coincé dans une manifestation de "gilets jaunes" samedi à Rouen, en Seine-Maritime, a forcé le passage et blessé quatre manifestants, a appris Europe 1.

Quatre blessés légers. Les "gilets jaunes" ont alors formé un cordon de sécurité autour des victimes, allongées au sol, et de premiers soins leur ont été prodigués sur place par les pompiers. D’après une journaliste de Paris Normandie sur place, qui cite le capitaine des pompiers, trois "gilets jaunes" ont été légèrement blessés : l’un à la tête et au dos, un autre à l’épaule, et le dernier à la cheville. Ils ont été transportés au CHU de Rouen. Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Une quatrième personne a par ailleurs été légèrement touchée, et soignée sur place sans être hospitalisée. Il s'agit de quatre hommes âgés de 24, 32, 42 et 47 ans, selon les pompiers, qui ont aussi évoqué des "traumatismes légers".

Les #giletsjaunes ont fait des cordons à #Rouen pour protéger trois blessés percutés par un seul véhicule d’après plusieurs manifestants. pic.twitter.com/HQzpAZSUCF — Clémence Dupont (@ClemenceDupont2) 16 février 2019

Il se rend à la police. Le conducteur, un père de famille qui circulait avec son enfant et sa femme, s’est retrouvé coincé par le cortège des "gilets jaunes" et aurait été pris à partie par des manifestants alors qu'il essayait d'avancer, a indiqué la préfecture de Seine-Maritime.

Selon son premier récit fait à la police, il a été pris de panique lorsque des manifestants auraient commencé à caillasser sa voiture et monter dessus. C’est alors qu’il a accéléré pour se dégager, "bousculant" des manifestants, selon le terme employé par la préfecture. L’automobiliste a directement quitté les lieux, par peur de se faire lyncher, et s'est présenté de lui-même dans la foulée au commissariat de police. Il a été placé en garde à vue.