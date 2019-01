"Gilets jaunes" : un homme condamné à un an de prison, dont six mois ferme, pour violences contre un policier

Un homme de 40 ans a été condamné mardi à Belfort à un an de prison, dont six mois ferme, pour "outrages et violences" envers un policier lors d'une manifestation de "gilets jaunes", a indiqué le parquet mercredi.

Condamné pour des coups sur un policier. L'homme, qui était jugé en comparution immédiate, a notamment été condamné pour avoir frappé au niveau du casque un policier et lui avoir donné des coups de pieds lors d'une manifestation qui a rassemblé samedi quelque 1.500 personnes à Belfort.

En état d'ébriété. Selon la préfecture, il se trouvait en état d'ébriété au moment des faits. Il a écopé d'un an de prison avec sursis et mise à l'épreuve de six mois, selon le parquet de Belfort.