"Gilets jaunes" : un camion bulgare caillassé et poursuivi par des manifestants en Seine-Maritime

La scène aurait pu très mal finir. Dans la nuit de vendredi à samedi, un routier bulgare de 41 ans a été bloqué par un groupe de "gilets jaunes" à Saint-Etienne-du-Rouvray, dans l'agglomération rouennaise. Les événements se sont déroulés sur le rond-point dit des Vaches.

Pare-brise brisé et boule de pétanque dans la cabine du conducteur. Il est environ 3 heures du matin, lorsque le poids-lourd bulgare arrive à hauteur du rond-point des Vaches. Le véhicule s'arrête, mais c'est alors que "les 'gilets jaunes' commencent à tirer les câbles de sa remorque", explique une source policière à France Bleu Normandie. "Le conducteur prend peur, il redémarre et là, il se fait caillasser", précise cette même source. Le pare-brise du camion est brisé et une boule de pétanque atteint même l'intérieur de la cabine du conducteur.

Une course-poursuite sur 12 kilomètres. "Sur le rond-point, le routier va rouler sur une palette en feu qui reste coincée sous sa remorque. Et jusqu'à la sortie du Tunnel de la Grand Mare (à 12 kilomètres du rond-point des Vaches, ndlr), le camion est pourchassé par deux voitures de 'gilets jaunes'. La police a été avertie et attend le poids-lourd à la sortie du tunnel, quand les deux voitures voient les policiers, ils prennent la fuite", ajoute la source. Une fois à l'abri et ses poursuivants en fuite, l'homme, choqué, porte plainte. Une enquête a été ouverte, mais aucun des auteurs présumés n'a été arrêté.

Un lieu de rassemblement qui pose de nombreux problèmes. Ce n'est pas le premier incident sur le rond-points des Vaches. Dans la nuit de samedi 15 au dimanche 16 décembre, une bagarre générale avait éclaté alors qu'une jeune femme "gilet jaune" enceinte de cinq mois, s'était faite violemment agressée par quatre individus, avait révélé France 3 Normandie. La victime avait fini la nuit au CHU de Rouen. Selon la préfecture, il ne se passe pas une nuit sans incident sur ce rond-point. Au point que la source policière déconseille "aux automobilistes de passer par là la nuit", tout en précisant qu'une déviation est mise en place spécifiquement pour la nuit de samedi à dimanche. De son côté, France Bleu affirme que certains "'gilets jaunes' pacifiques quittent le rond-point à la nuit tombée".