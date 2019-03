"Gilets jaunes" : qu’attendre de "l’acte 17" du mouvement ?

Avec 39.300 manifestants la semaine dernière, la mobilisation des "gilets jaunes" a connu un léger repli. Le mouvement espère réunir un maximum de manifestants ce week-end, alors que le "grand débat national" se termine à la mi-mars. Pour cet "acte 17", certains leaders des "gilets jaunes" appellent à des manifestations dès vendredi, notamment à Paris. Europe 1 fait le point avant ce nouveau week-end de mobilisation.

Un sit-in de trois jours et plusieurs manifestations à Paris

Pour cet "acte 17", les "gilets jaunes" se mobilisent à Paris dès vendredi. Un événement Facebook, intitulé "Acte décisif : nous ne bougerons pas", appelle à un sit-in géant sur le Champ-de-Mars, dès vendredi 18h30, jusqu’au lundi matin. "Installons nos ronds-points au cœur de la capitale, là où nous serons visibles de tous et entendus", peut-on lire dans un communiqué, publié fin février sur la page "La France en colère". Plus de 1.400 personnes ont déclaré sur Facebook leur intention de participer à cet événement inédit depuis le début du mouvement. Plusieurs figures des "gilets jaunes", dont Priscillia Ludosky, Eric Drouet et Maxime Nicolle, sont attendus sur place.

D’autres manifestations sont prévues samedi à Paris, notamment un flash-mob géant à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle pour protester "contre la vente d’ADP (aéroports de Paris)". Au lendemain de la journée des droits des femmes, l’événement Facebook intitulé "les femmes donnent de la voix" appelle à défiler samedi à partir de 10h30 près de l’Arc de Triomphe.

La mobilisation se poursuit dans plusieurs régions

De nombreux rassemblements sont également prévus samedi dans plusieurs régions, notamment à Bordeaux, l’un des bastions des "gilets jaunes", à partir de 13h place de la Bourse. A Toulouse, autre foyer important du mouvement, une manifestation se tiendra à partir de 14h allée Jean-Jaurès, à proximité du Capitole. Des défilés sont programmés également à Lille, Strasbourg, Lyon, au Puy-en-Velay (à 75 km de Saint-Etienne), à Foix (Ariège) ou encore à Périgueux (Dordogne).

"L’acte 18" se prépare déjà

Pour les "gilets jaunes", ce week-end aura valeur de test. En effet, le mouvement attend une mobilisation d’ampleur pour "l’acte 18", le 16 mars prochain, soit le lendemain de la clôture du "grand débat". Un événement Facebook, baptisé "Ultimatum – La France entière à Paris", réunit déjà 4.600 participants.