"Gilets jaunes" : plusieurs manifestations de femmes prévues dimanche, notamment à Paris

Après un "acte 10" relativement calme de la mobilisation des "gilets jaunes" samedi, les femmes du mouvement organisent dimanche des marches à travers le pays, comme elles l'avaient déjà fait le 6 janvier. Elles manifesteront notamment contre la précarité et les inégalités, et en faveur du référendum d'initiative citoyenne (RIC).

De la Tour Eiffel à la place de la Bastille. A Paris, le rendez-vous est donné à 11h près de la tour Eiffel. Le cortège se mettra en mouvement à partir de midi, en direction de la place de la Bastille. Priscillia Ludosky, l'initiatrice de la pétition contre la hausse des prix des carburants qui a contribué à lancer la contestation, a appelé sur les réseaux sociaux à y participer, et devrait elle-même être présente.

Contrairement à la manifestation du 6 janvier, celle-ci a été déclarée à la préfecture. "Beaucoup de femmes ont peur de venir dans les manifestations à cause des violences policières, ça rassure beaucoup de personnes qu'elle soit déclarée", ont expliqué deux des organisatrices sur Facebook. "On sort de la préfecture de police, où on nous a annoncé que les forces de l'ordre seraient en retrait", ont-elles assuré dans une vidéo postée le 18 janvier.

Troisième marche des femmes à Toulouse. Une marche des femmes est également prévue à 11h à Toulouse, au départ de la place Wilson. Ce sera la troisième manifestation spécifiquement féminine organisée dans la ville rose, après celles qui avaient réunies quelques centaines de militantes les dimanches 6 et 13 janvier. Un rassemblement de femmes est aussi attendu en Haute-Savoie, à Thonon-Les-Bains.

Deux manifestations féminines sont en outre prévues dans le Nord, à Douai à partir de 13h30 et à Valenciennes dès 10h15. Dans cette dernière ville, le rassemblement est surtout organisée en hommage aux victimes du mouvement. "Il ne s’agit pas seulement des morts ou des blessés, mais aussi de toutes les personnes qui se sont fait injustement interpeller", a expliqué l'une des organisatrices, citée par LilleActu.