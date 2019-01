"Gilets jaunes" : "Les gens sont de plus en plus déterminés"

A Rouen, pas question de relâcher la pression pour "les gilets jaunes", même pendant les vacances. La semaine dernière, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté à Rouen, où la porte de la banque de France a été incendiée. Ils étaient une centaine pour le Réveillon du Nouvel An sur le rond-point des Vaches. Mercredi, ils ont bloqué un dépôt pétrolier à Grand Quevilly, organisé une opération péage gratuit sur l'A13, filtré la circulation à leur rond-point.

Ce samedi, ils entendent bien poursuivre leurs actions, avec un appel à toute la Normandie à se rassembler à Rouen.

"Y a trop de violences policières, ce n'est pas possible". Laetitia, maman de 3 enfants, est présente depuis le 17 novembre sur le rond-point des Vaches, à Saint-Etienne de Rouvray, près de Rouen : "Je pense qu'il y aura des opérations coups de poing, je pense qu'on continue les manifestations. Tout ça, ça va continuer, ça c'est sûr. A quelle fréquence, je n'en ai aucune idée. Et puis dans quelles conditions non plus, parce qu’il faut avouer qu'au départ on était très pacifiste, - moi je le suis toujours - mais on voit trop de violences, y a trop de violences policières, ce n'est pas possible".

"S'il faut qu'on ne bloque que deux heures, on ne bloquera que deux heures".Alors que la mobilisation ne cesse de faiblir, Laetitia croit plus que jamais en la nécessité de poursuivre le mouvement, quitte à entrer dans les clous en annonçant le tracé de la manifestation, comme l’exige la loi : "je pense que les gens sont de plus en plus déterminés donc y a un moment donné où ça va être certainement de plus en plus difficile, même pour les forces de l'ordre, de savoir où on est, où on va bloquer. Et s'il faut qu'on ne bloque que deux heures, bah on ne bloquera que deux heures. Et puis on ira ailleurs et on bloquera deux, heures ce n’est pas grave".