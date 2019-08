"Gilets jaunes" : faible mobilisation pour l'acte 40

Quelques centaines de "gilets jaunes" ont manifesté samedi notamment à Paris et Toulouse pour l'acte 40 de leur mobilisation contre la politique du gouvernement, ont constaté des journalistes de l'AFP. À Paris, quelque 300 personnes étaient rassemblées en milieu d'après-midi sur la place de la République, après avoir défilé sous la pluie depuis la place des Fêtes, au nord-est de la capitale.

Des manifestants brandissaient une banderole proclamant "GJ - Hong Kong même combat", un soutien à la mobilisation dans l'ex-colonie britannique critiqué par des "gilets jaunes" sur les réseaux sociaux, certains appelant même au boycott de ce 40e samedi de mobilisation.

350 personnes à Toulouse

À Toulouse, environ 350 personnes ont défilé dans les rues du secteur piétonnier mais ont régulièrement été obligés de bifurquer ou de rebrousser chemin après avoir été bloquées par des forces de l'ordre. "On est toujours là", "on n'est pas fatigué", ont scandé les manifestants, certes "de moins en moins nombreux", a reconnu Muriel, une femme venue de l'Ariège voisine et qui a participé "à la quasi totalité des manifestations" depuis novembre dernier. "C'est normal, y a des gens qui se reposent, y en a d'autres en vacances, mais les gens sont énervés, la tension monte pour septembre et d'ailleurs le pouvoir commence à s'inquiéter", a-t-elle dit. "Macron fait le rigolo, mais les gens sont en colère", a-t-elle ajouté.