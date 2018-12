"Gilets jaunes" : "En janvier, février, mars, on sera toujours présent, je vous l’assure…"

Ce samedi a lieu "l’acte 6" des "gilets jaunes" à Paris. Et malgré le nombre moins important de manifestant et l'approche des fêtes, le combat continue. Pour Kamal Amriou, président de l'association "mouvement citoyen des gilets jaunes" et président du conseil national de la résistance des "gilets jaunes", après 5 semaines de mobilisation, il n'est pas question de lâcher maintenant. Car il n’est pas satisfait des annonces du président.

"Nous marchons dans les pas de nos aînés". "Même si on sera moins nombreux, on sera présent dans toute la France ! Cela fait 5 semaines que nous sommes sur la place de la République. Vous n’obtiendrez rien en quémandant, il faut l’arracher. C’est un peu le rôle de la résistance française : les gens se regroupaient, à 4 ou 5, à 10… Nous marchons dans les pas de nos aînés et c’est très important. Il y a des petites avancées mais rien n’est vraiment inscrit donc on va aller jusqu’au bout ! En janvier, février, mars, on sera toujours présent, je vous l’assure…"