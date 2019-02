"Gilets jaunes" : 46.600 manifestants en France dont 5.800 à Paris, selon l'Intérieur

Les "gilets jaunes" ont mobilisé samedi davantage que la semaine précédente, avec plus de 46.000 manifestants en France dont 5.800 à Paris pour cet acte 15, enrayant la lente décrue amorcée depuis un mois, d'après des chiffres du ministère de l'Intérieur.

Peu d'incidents à Paris. Selon ces données officielles, régulièrement contestées par les "gilets jaunes", la mobilisation a donné lieu à deux fois plus de rassemblements que pour l'acte 14, quand plus de 41.000 manifestants avaient été recensés en France par le ministère dont 3.000 à Paris.

A Paris, le rassemblement parti à midi des Champs-Elysées, point névralgique de la mobilisation parisienne chaque week-end, s'est déroulé dans le calme. Quelques bombes lacrymogènes ont été tirées à l'arrivée sur l'esplanade du Trocadéro pour disperser le cortège, mais l'esplanade s'était entièrement vidée vers 19 heures. 14 personnes ont été interpellées selon la préfecture de police.

Des heurts à Clermont-Ferrand et Rennes. Les manifestants étaient encore très mobilisés en province. Plusieurs milliers ont marché à Bordeaux et à Toulouse, ils étaient entre 2.500 et 5.000 à Clermont-Ferrand selon les sources, un millier à Montpellier et à Marseille (selon la préfecture), quelque 200 à Nice. Selon une source policière, 15 personnes ont été interpellées, dont cinq placées en garde à vue à Clermont-Ferrand, notamment en possession de boules de pétanque.