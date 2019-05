"Gilets jaunes" : 4 quartiers interdits de manifestation à Lyon samedi

La préfecture a choisi cette fois d'interdire de manifester dans quatre quartiers de Lyon samedi où une "journée nationale" des "gilets jaunes" est annoncée. Jusqu'à présent, les autorités se contentaient d'interdire l'accès aux artères les plus commerçantes de la presqu'île de Lyon, afin de protéger les boutiques.

9.000 manifestants attendus

Samedi, les manifestations seront également interdites dans les quartiers des gares Part-Dieu et Perrache, ainsi que dans le Vieux-Lyon, face aux risques de "troubles à l'ordre public" justifie le préfet du Rhône, Pascal Mailhos. Fabrice, de l'inter-coordination "gilets jaunes" du Rhône, assure qu'ils se sont organisés en conséquence : "La manifestation a été déclarée, et son parcours évitera les zones interdites par la préfecture. Le rendez-vous est donné place Bellecour dès la mi-journée pour un départ à 14 heures".

"C'est une manifestation nationale donc on attend 9.000 participants, dont Jérôme Rodriguez. Nous organiserons aussi un barbecue géant au parc Gerland, autorisé par la préfecture jusqu'à 23 heures", ajoute-t-il. Difficile toutefois d'anticiper l'affluence, les manifestations nationales organisées en régions ayant été diversement suivies. Sur la page Facebook de l'événement, moins de 900 participants étaient inscrits jeudi en fin d'après-midi et plus de 3.000 se disaient intéressés.