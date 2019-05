Gilets jaunes : 12.500 manifestants, plus faible participation depuis le début du mouvement

Selon le ministère de l'Intérieur, 12.500 "gilets jaunes" ont défilé en France samedi, dont 2.100 à Paris. Des chiffres inférieurs à ceux de samedi dernier (15.500 dont 1.600 à Paris), qui marquent un nouveau plus bas depuis le début du mouvement. La journée a été marquée par quelques échauffourées et affrontement et des destructions de mobilier urbain à Amiens, où 1.200 personnes ont manifesté, indique une source policière à Europe 1.

Encadrées par d'importants dispositifs policiers, les manifestations se sont déroulées globalement dans le calme. A Paris où 1.000 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés pour des contrôles préventifs et 3.000 policiers et militaires dans le cadre du maintien de l'ordre, deux cortèges ont battu le pavé.

Échauffourées place de la République

Une manifestation déclarée a rejoint la butte Montmartre depuis le cimetière du Père Lachaise. Une autre, non déclarée, a rassemblé selon une journaliste de l'AFP une bonne centaine de personnes, défilant sans leur gilet distinctif - un fait inédit - à l'appel de plusieurs figures du mouvement, dont Eric Drouet.

Partis de l'ouest de la capitale, ces manifestants ont joué au chat et à la souris avec les forces de l'ordre avant de rallier la place de la République où, en fin d'après-midi, une trentaine de personnes ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre, qui ont répliqué avec des grenades lacrymogènes. Vers 19h, quelques dizaines de manifestants ont ensuite bloqué une partie de la place de la Bastille à l'aide de barrières de chantier, rapidement enlevées par la police.