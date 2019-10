Gaspillage alimentaire : "Il faut prévoir une liste de course et s'y tenir", conseille Yves Camdeborde

INTERVIEW

En France, le gaspillage alimentaire représente 29 kilos d'aliments par personne et par an. À l'occasion de la journée nationale anti-gaspillage, le chef cuisiner Yves Camdeborde a expliqué au micro d'Europe 1 comment réduire la masse de nourriture, parfois encore emballée, jetée chaque jour à la poubelle.

"La chose la plus simple, c'est de prévoir une liste de course, et de s'y tenir", affirme-t-il. En bref, acheter en moins grande quantité pour éviter de voir les produits périmer. "Ce serait déjà un grand pas en avant si tous les citoyens n'achetaient au marché que ce qu'il leur faut pour cuisiner."