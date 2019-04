Gard : 1,5 tonne d'obus et de munitions détruits sur la plage de l'Espiguette

Plus de 1,5 tonne de munitions de la Seconde Guerre mondiale ont été retrouvées sous l'eau et détruites cette semaine par des plongeurs-démineurs sur la plage de l'Espiguette, dans le Gard, l'une des plus belles de Méditerranée, a annoncé vendredi la préfecture gardoise. Les obus allemands et français, les cartouches et autres munitions découverts depuis le 1er avril ont été rassemblés sur la plage et détruits jeudi, selon le communiqué préfectoral.

Des munitions déjà découvertes il y a plus d'un an sur la même plage. En septembre 2017, des munitions datant de la Seconde Guerre mondiale avaient déjà été découvertes sur la plage de l'Espiguette, l'une des plus fréquentées de Méditerranée en période estivale. Le groupe des plongeurs-démineurs de la Marine nationale, placé sous l'autorité du Préfet maritime de la Méditerranée, était alors intervenu pour procéder à la neutralisation de ces engins explosifs.

Des espaces très prisés des touristes. Sur demande de la municipalité du Grau-du-Roi, sur laquelle se situe la longue plage, la Préfecture maritime avait lancé de nouvelles recherches pour évaluer les risques. Le 26 mars, des plongeurs-démineurs avaient à nouveau découvert une quantité significative d'engins, ce qui les a conduits à programmer une opération de recherches plus conséquente du 1er au 4 avril. Classées, les dunes de l'Espiguette constituent un des espaces naturels les plus remarquables de Méditerranée. Elles sont fréquentées par des milliers de personnes chaque jour en période estivale.