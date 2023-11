Galeries Lafayette : l’élégance pour tous

SPONSORISÉ

A travers son histoire, ses choix mode et son esprit typiquement français, Galeries Lafayette participe chaque jour à faire rayonner l’Art de vivre à la française. En parallèle, le développement du label Go for Good permet au groupe de mettre en valeur des créations plus responsables. Le temps passe mais le succès des Galeries ne se dément pas : chaque jour, plus d’un million de visiteurs se rend dans ses 280 magasins en France et sur ses sites de e-commerce. Pour trouver la bonne veste afin de traverser l’hiver avec style, Galeries Lafayette est la destination immanquable.

Des vestes homme pour l’hiver

Parmi les basiques du dressing masculin, arrive en tête la veste homme pour la saison. Bombers, blousons ou vestes de costume, à chaque occasion correspondra sa création. Un look décontracté et structuré ? Le bombers sera la pièce à sélectionner. Les blousons, imperméables ou encore doudounes seront quant à eux les meilleurs alliés pour lutter contre la froideur hivernale avec style. Enfin, la veste de costume, incontournable dans toute garde-robe, permettra d’assister à tous les événements chics, ou suffira à rendre une tenue sobre plus habillée.

Les hommes en quête d’élégance pourront faire leur choix parmi plus de 1 400 produits, peu importe leur style ou leur pouvoir d’achat ; tous les prix et tous les looks sont disponibles sur le site ou en boutiques. Un moteur de recherche en ligne leur permettra de trouver la perle rare.

Faire rayonner l’Art de vivre à la française

Du haut de ses 125 ans d’histoire, le groupe Galeries Lafayette a su tirer le meilleur du commerce et de l’innovation. Entre les marques digitales et les magasins disséminés dans toute la France, cette alliance de l’ancien et du moderne fait des étincelles auprès des consommateurs. L’expérience client est au centre de la démarche des Galeries Lafayette, qui met l’accès à la mode et à la création au cœur de son ADN. Objectif : offrir aux clients un parcours d’achat simple et efficace. Parallèlement, en tant que spécialiste de la mode, le groupe se donne pour mission de mettre en valeur l’Art de vivre à la française, et de le rendre accessible au plus grand nombre.

Un engagement pour une mode plus durable

Galeries Lafayette a pour objectif de devenir une référence pour le commerce éthique, et travaille sur sa transition écologique. Depuis 2018, le mouvement Go for Good défend une mode plus responsable en sélectionnant des produits d’une communauté de 1 000 marques et partenaires. La transformation du secteur de la mode est en marche. Go for Good veut encourager des marques qui veillent à limiter l’impact des produits sur l’environnement, à soutenir la production locale ou encore à contribuer au développement social. Pour faire partie de Go for Good, il faut respecter un cahier des charges rigoureux. Les marques faisant partie de ce mouvement sont indiquées en magasin et sur le site des Galeries Lafayette.